شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبحث عن الثأر فى مباراة النجم الساحلى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المقاولون العرب اختباراً صعباً عندما يصطدم بالنجم الساحلى التونسى فى ذهاب دور الـ 32 الأول من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى السادسة مساءً، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ويبحث ذئاب الجبل عن الثأر من الفريق التونسي، بعد مباراتى بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس 1997، والتى جمعت الفريقين لأول مرة.

والتقى المقاولون مع النجم الساحلي مرتين فى البطولات القارية، فى ربع نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، وتعادلا 2-2 على ملعب المقاولون العرب خلال مباراة الذهاب، وحقق النجم الساحلي الفوز فى لقاء الاياب بهدفين دون رد.

وأظهرت نتائج المسحة المسحات الطبية التى خضع لها الجهاز الفنى ولاعبو الفريق، سلبية مسحة الجهاز الفنى والإدارى والطبى، وعلى رأسه عماد النحاس المدير الفني، كما أظهرت المسحة إيجابية عينة 4 لاعبين، تم عزلهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة ولا يعانون من أعراض، بينما جاءت المسحة إعادة للاعبين اثنين آخرين على أن يخضعا لمسحة جديدة وتظهر نتيجتها مساء اليوم.

وشدد نادى المقاولون على الإجراءات الاحترازية حرصاً على منع تفشى الإصابات بكورونا بين صفوف الفريق، خاصة قبل مباراة مصيرية تنتظر ذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام النجم الساحلى.

المقاولون تأهل إلى دور الـ 32 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً، بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.

وتسعى كتيبة ذئاب الجبل لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.

ويواصل فادى نجاح مدافع المقاولون، غيابه عن ذئاب الجبل بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بتمزق فى الأربطة وجزع فى مفصل الكاحل.

وكان الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب قد راجع عدة مباريات للنجم الساحلى التونسى، وأبرزها مبارتا البنزرتى والمتلوى واللتان فاز فيهما النجم ليحتل المركز الثانى بجدول المسابقة، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة بين الفريقين.