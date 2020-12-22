شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتتح مشوار الكونفدرالية اليوم بمواجهة الاتحاد الليبى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز أولى مبارياته فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الحالية أمام الاتحاد الليبى، فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية، فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما أن بيراميدز خسر لقب البطولة فى نسختها الماضية بعد الهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد فى مباراة النهائى.

وتقام مباراة اليوم بمصر رغم أنها مباراة الاتحاد الليبى للظروف الحالية فى ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.

وتأهل فريق نادى الاتحاد الليبى لمواجهة نادى بيراميدز بعدما حقق الفوز على نظيره هورسيد الصومالى بثلاثة أهداف دون مقابل فى مباراة الإياب للدور التمهيدى الأول على استاد الأهلى والسلام، وسبق للاتحاد الليبى أن حقق الفوز فى مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة بيراميدز بنتيجة 7/1 فى مجموع المباراتين.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الكاف إدارة مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى للحكم المغربى رضوان جيد، ويساعده لاشين أزاجو، وزكريا برنيسي، والحكم الرابع عادل زاروك ،بينما المنسق من جيبوتى يوسف جويرة، ومراقب تحاليل فيروس كورونا المصرى هانى الشهيدي.

ويتطلع فريق بيراميدز لتدشين بداية موفقة لبطولة الكونفدرالية لتعويض البداية الباهتة على الصعيد المحلى بعدما خاض الفريق السماوى مباراتين بالدورى المصرى خسر فى الأولى أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف ثم تعادل فى الثانية مع الزمالك بهدف لكل فريق ليحصد نقطة واحدة من مباراتين.

من جهته طالب الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لاعبيه بتحقيق انتصار يكون بمثابة رسالة لكل الفرق أن الفريق السماوى قادم لتعويض إخفاق الموسم الماضى والتتويج باللقب القارى للمرة الأولى فى تاريخه مشدداً على أن تسجيل عدد وافر من الأهداف فى لقاء اليوم يسهل من حسم التأهل للدور التالى خاصة أن المباراة تعد مباراة المنافس رغم إقامتها على ستاد الإسكندرية بينما موقعة الإياب هى مباراة بيراميدز، ويتسلح بيراميدز بخبرات نجومه الافريقية وعلى رأسهم عبد الله السعيد وشريف اكرامى ورمضان صبحى وأحمد فتحى وجون أنطوى.

ويغيب عن بيراميدز فى مباراة اليوم أحمد الشيخ لعدم قيده بالقائمة الافريقية و أحمد الشناوى وعبدالله بكرى وعمر العيوني، لأسباب فنية، ومحمد حمدى لإصابته بفيروس كورونا.

فى المقابل شهدت تدريبات فريق الاتحاد الليبى حضورا جماهيريا كبيرا لأجل تحفيز الفريق قبل شد الرحال إلى الإسكندرية والظهور بالصورة التى ترضى جماهير عميد وزعيم الرياضة الليبية بغية تشريف كرة القدم الليبية حين يلتقى مع فريق بيراميدز المدجج بلاعبى الخبرة وعدد من المحترفين الأجانب، هذا الحضور الجماهيرى الكبير من شأنه أن يحفز لاعبى الاتحاد الشباب ويعرفوا أن ورائهم قاعدة جماهيرية كبيرة تثق فى إمكانياتهم وتبنى عليهم آمالا كبيرة.

ومن جانبه قال البرتغالى دا كوستا المدير الفنى للاتحاد الليبى أنه يثق فى امكانيات فريقه، الذى لن يستسلم بل سيعبر عن نفسه ويترك لغة كرة القدم تعبر عن نفسها.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الاتحاد الليبى مكون من :"شريف إكرامى - طارق طه - أحمد فتحى - أحمد سامى - على جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراورى - رمضان صبحى - جون أنطوي".