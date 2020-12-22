الإسماعيلى يبدأ تجهيز عماد حمدى لمواجهة البنك الأهلى بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى فى تجهيز لاعبه عماد حمدى لاعب خط وسط الدراويش لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة الرابعة ببطولة الدوري الممتاز على استاد الاسماعيلية بعد غيابه عن مواجهة الجونة بعد تعرضه للإصابة فى شظية الكاحل التى تعرض لها فى مواجهة الانتاج الحربى التى انتهت بالتعادل الإيجابى 3-3 بالجولة الثانية للمسابقة المحلية.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو صفحة مباراة الجونة التى أقيمت عصر الإثنين على استاد خالد بشارة بالجولة الثالثة للدوري حيث يبدأ الاستعداد بدون راحة نظرًا لضيق الوقت لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبلة على استاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة للمسابقة.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفى وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الإنتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.