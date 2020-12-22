المقاولون يتحدى "صدمة" كورونا في رحلة اصطياد النجم الساحلي بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السادسة مساء اليوم الثلاثاء، يستضيف استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة صعبة على الفريقين وعلى المقاولون بصفة خاصة، فى ظل الظروف التى يعانى منها ذئاب الجبل بعد تفشى فيروس كورونا بين عدد من لاعبى الفريق، حيث نال الفيروس من عدد من اللاعبين الأساسيين فى مقدمتهم محمد سمير مدافع الفريق بالإضافة إلى تأكد إصابة هيثم الجوينى وأحمد الشيمى ومحمد أبو العلا محلل الأداء، وسيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون والذى كان قد تأكدت إصابته منذ مباراة وادى دجلة فى الدورى، وكذلك فادى نجاح الذى يعانى من تمزق فى أربطة الكاحل وجزع فى المفصل.

وتشهد قائمة المقاولون للمباراة، عودة لويس إدوارد أحد العناصر المؤثرة فى هجوم الفريق والذى أصبح جاهزاً من الناحية البدنية للمشاركة بعد عودته من بلاده، وكذلك وسيم النغموشى والذى كان قد غاب عن المشاركة بسبب تعرضه لإصابة شد فى الخلفية، فيما تنتظر الصفقات الجديدة فرصة المشاركة والتألق لسد العجز بسبب الغيابات.

فيما شهدت قائمة النجم الساحلى كل من: رامي القابسي -وليد كريدان - أيمن المثلوثي- صلاح الحرابي - عبد الرازق بووزة - عمر كوناتي - صدام بن عزيزة - مرتضى بن وناس - وجدي كشريدة - غفران النوالي- ياسين الشيخاوي - سليم بوخشوش - مالك بعيو - محمد أمين بن عمر - داروين جونزاليس - أسامة عبيد – عبد.

ويبحث ذئاب الجبل، عن الثأر من النجم الساحلى، حيث تقابل المقاولون مع النجم، مرتين في البطولات القارية، في ربع نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، وتعادلا 2-2 في ملعب المقاولون العرب خلال مباراة الذهاب، وحقق النجم الساحلي، الفوز في لقاء الاياب بهدفين دون رد.

ويحلم المقاولون العرب، بتخطي الفريق التونسي والتأهل لدور الـ 32 مكرر، بعد عودته للمشاركة في بطولات أفريقيا بعد غياب 15 عامًا، رغم العقبات التى يواجهها الفريق بسبب الإصابات وكورونا، أملاً فى استعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.

المقاولون تأهل إلى دور الـ 32 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً، بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.

وكان الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب قد راجع عدة مباريات للنجم الساحلى التونسى، وأبرزها مبارتا البنزرتى والمتلوى واللتان فاز فيهما النجم ليحتل المركز الثانى بجدول المسابقة، وذلك استعداداً للمباراة المرتقبة بين الفريقين.\