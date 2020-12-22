شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار "ميت عقبة" مرشح لتدعيم الفريق الأول فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح محمد مصطفى، المدير الفنى لفريق ناشئين الزمالك مواليد 99، اللاعب سيد نيمار، لتدعيم صفوف الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خاصة أن نيمار يُجيد اللاعب فى مركز الجناح وصانع الألعاب، وهو المركز الذى يعانى من نقص حاليًا، بعد رحيل محمود عبد المنعم كهربا وانتقاله لصفوف الأهلى، ويوجد به المغربى أشرف بن شرقى الذى يقدم مستوى مبهرا مع الفارس الأبيض.

وتحدث المدير الفنى لفريق 99 مع عبد الحليم على مدير الكرة للفريق الأول، حول إمكانية تصعيد سيد نيمار، والمشاركة فى تدريبات الفريق حتى يصبح تحت أنظار المدير الفنى البرتغالى جيمى باتشيكو، وحصل سيد نيمار على وعد من مسئولو نادى الزمالك بتعديل عقده، حتى يصبح ضمن الفئة الأولى فى قطاع الناشئين.

وكان الزمالك قد استعاد لاعبه الشاب سيد نيمار بعد رحلة احتراف قصيرة فى الدورى التايلاندى، حيث قرر اللاعب فى الموسم الماضى الهروب من قلعة ميت عقبة لخوض تجربة الاحتراف الخارجى فى نادى اوبون التايلاندى، إلا أن رحلة احترافه لم تكتمل رغم تسجيله 11 هدفا خلال تلك الفترة القصيرة، و روى نيمار لـ"الخليج 365" كواليس هروبه ثم العودة من جديد لأحضان الزمالك.

وقال سيد نيمار إنه كان قد اتخذ قرار الهروب من نادى الزمالك لرغبته فى خوض تجربة الاحتراف، وبعد رحليه تواصل مسئولو الزمالك مع نظرائهم فريق اوبون التايلاندى بسبب البطاقة الدولية، وحينها تم الاتفاق بين الطرفين على أن يحصل النادى التايلاندى على خدماتى على سبيل الإعارة لمدة موسم لتصبح بذلك الأمور رسمية بين الناديين.

وأضاف نيمار أن الزمالك طلب قطع إعارته بعد قضاء نصف موسم واحد مع اوبون التايلاندى، ورغم تمسك الأخير باستمراره، إلا أن الزمالك أصر على عودته للحاجة لخدماته فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أنه عاد ووقّع على عقد جديد مع قلعة ميت عقبة لمدة 3 سنوات مقبلة.

وأكد لاعب الزمالك الشاب أنه يشارك حاليًا مع فريق مواليد 1999، على الرغم من أنه أصغر منهم سنا كونه 20 عامًا، لافتًا إلى أنه شارك فى ما يقرب من 15 مباراة ودية مع الفريق، ونجح فى كل مباراة فى تسجيل هدف أو أكثر.