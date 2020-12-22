جوائز جلوب سوكر.. ريال مدريد نادي القرن وبايرن ميونيخ الأفضل في عام 2020

حصد نادي ريال مدريد الإسباني، جائزة نادي القرن في الفترة من 2001 - 2020 الممنوحة من جوائز جلوب سوكر. وتصدر ريال مدريد التصويت الجماهيري في استفتاء جوائز جلوب سوكر على نادي القرن بنسبة 36 %، فيما حل النادي الأهلي المصري في المركز الثاني بنسبة 32 %. بنسبة 32 %. وجاء نادي برشلونة في المركز الثالث برصيد 18 %، فيما احتل بايرن ميونيخ المركز الرابع بنسبة 14 %. كما توج نادي بايرن ميونيخ الألماني بجائزة أفضل نادي في عام 2020 بعد تصدر التصويت الجماهيري بنسبة 44، فيما حل وصيفا التصويت الجماهيري بنسبة 44، فيما حل وصيفا ليفربول الإنجليزي بنسبة 33 %، ثم ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 23 %. واستطاع بايرن ميونيخ في التتويج بالخماسية في عام 2020 وهم دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي والدوري الالماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الالماني، فيما كسر ليفربول عقدة التتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.

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