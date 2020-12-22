جوائز جلوب سوكر.. رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في القرن

توج النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بجائزة أفضل في القرن في الفترة من 2001 - 2020، الممنوحة من جوائز جلوب سوكر.
وتصدر رونالدو التصويت الجماهيري على افضل لاعب في القرن بنسبة38 %، فيما حل ليونيل ميسي نجم برشلونة في المركز الثاني برصيد 24 %، واحتل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المركز الثالث برصيد 23 نقطة، وجاء رونالدينيو نجم برشلونة السابق في المركز الرابع بنسبة 14 %.
ويعد كرستيانو رونالدو أحد أبرز لاعبي كرة القدم عبر التاريخ إذ حقق العديد من الأرقام القياسية، لعل ابرزها التتويج بدوري ابطال اوروبا 5 مرات، كما سجل 756 هدفا حتى الأن خلال مسيرته الرياضية.
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