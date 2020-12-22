جوائز جلوب سوكر.. رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في عام 2020

حصد البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 الممنوحة من جوائز جلوب سوكر. وتفوق رونالدو على ليونيل ميسي قائد الإسبانية وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، والحائز على أفضل لاعب في العالم بجوائز فيفا. برشلونة الإسبانية وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، والحائز على أفضل لاعب في العالم بجوائز فيفا. وتصدر النجم البرتغالي التصويت الجماهيري بنسبة 42 % في حين جاء ليفاندوفسكي وصيفا بنسبة 38 %، وحل ليونيل ميسي ثالثا بنسبة 20 %. ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوريات الخمس الكبرى في عام 2020 برصيد 33 هدفا حتى الأن.

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