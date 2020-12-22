دوري ابطال افريقيا | طاقم حكام غاني لادارة مباراة الاهلي وسونيديب

أعلن الاتحاد الأفريقي اليوم الإثنين تعيين طاقم حكام غاني لمباراة فريقي سونيديب من النيجر والأهلي المصري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها بعد غد الأربعاء بنيامي عاصمة النيجر. ويضم طاقم التحكيم الغاني دانيال لاريا وبول كودزو وكواسي أشامبونج وأداري عبد اللطيف. وأدى طاقم التحكيم الغاني مرانه اليوم على ملعب المباراة، لعدم استطاعته التدريب غدًا الثلاثاء بسبب انشغال الملعب بأقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة كأس الكونفدرالية.

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