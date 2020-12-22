اخبار مصر | رضا شحاته يحدد أهداف الجونة من الموسم الجديد

أكد رضا شحاتة المدير الفني للفريق الأول بنادي الجونة أن فريقه يدخل كل مباراة بهدف الفوز فقط.

وقال رضا شحاتة في تصريحات تليفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” اليوم الإثنين إن فريقه دخل مواجهة الإسماعيلي وهو يعاني من الضغوط بسبب نتائج المباريات الماضية، “ولكن لاعبي الجونة لديهم العزيمة والروح والقدرات التي تمنحهم الفوز في أي وقت وهو ما تحقق خلال المباراة ذاتها التي حسمها الفريق بهدفين مقابل هدف”.

وأضاف:” تأخرنا بهدف أمام الإسماعيلي ولكن لاعبينا تحرروا من الضغوط ونجحوا في العودة ثم حققوا الفوز وهذا هو ما نسعي إليه، نلعب دومًا لأجل الفوز في جميع المباريات”.

وأوضح:” جميع لاعبي الجونة قاموا بدورهم ولا يمكن تمييز لاعب دون غيره ولكن التغييرات التي أجريناها خلال المباراة صنعت الفارق”.

وتابع:” كرة القدم تعطي دومًا لمن يجتهد ويثابر ويلعب بتركيز، نسعي لجمع أكبر عدد من النقاط في الدور الأول للدوري المصري“.