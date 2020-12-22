اخبار مصر | الاسماعيلي يطيح بمدربه بعد صدمة الجونة

إنتزع الجونة فوزًا غاليًا على ضيفه الإسماعيلي الاثنين، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري المصري.

وبادر الإسماعيلي بالتسجيل عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة (28)، وفي الشوط الثاني عادل محمود الشبراوي لأصحاب الأرض في الدقيقة (67)، قبل أن يضيف البديل كريم الطيب هدف الفوز للجونة في الدقيقة (76).

وبهذه النتيجة وصل الجونة إلى النقطة الخامسة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند نقطتين في المركز الثاني عشر.

وعقب المباراة قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان إقالة المدير الفني للفريق البرازيلي هيرون ريكاردو وجهازه التدريبي، بسبب سوء النتائج بعد تعادلين وخسارة.

من جهة أخرى، حقق البنك الأهلي الصاعد حديثًا أول انتصار في تاريخه بالدوري المصري بعد فوزه على ضيفه الإنتاج الحربي بنتيجة (3-0).

وسجل للبنك الأهلي محمّد مجدي الجمل (49)، ومحمّد بسيوني (57)، وأحمد علي (67).

وأرتفع رصيد البنك الأهلي إلى 4 نقاط في المركز السابع، فيما أزدادت معاناة الإنتاج الحربي بعدما تجمد رصيده عند نقطة وحيدة من هزيمتين وتعادل في المركز السادس عشر.

وأوقف المصري سلسلة انتصارات أسوان، محققًا فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة على ملعب الجيش ببرج العرب.

وسجل ثلاثية المصري محمّد عنتر (62)، أحمد جمعة (70)، وعمر كمال عبد الواحد (84).

ورفع المصري رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع فيما تراجع أسوان للمركز الثالث بست نقاط.