رغم الفوز على وست هام لامبارد غير راضِ عن أداء تشيلسي

استعاد تشيلسي نغمة الانتصارات بعد غياب جولتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق الفوز على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة (3-0).

وشهد الديربي اللندني الذي جمع الفريقين على ملعب تشيلسي “ستامفورد بريدج” عودة البلوز إلى طريق الانتصارات، بعدما تعرض للخسارة في آخر جولتين أمام ولفرهامبتون وإيفرتون.

وسجل ثلاثية تشيلسي المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، والمهاجم الإنجليزي الشاب، تامي أبراهام (هدفين).

وانتزع تشيلسي بهذا الفوز، المركز الخامس من توتنهام هوتسبير، برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن السبيرز، الذين تراجعوا للمركز السادس، بينما استقر وست هام في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة.

وقال مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، عقب نهاية المباراة: “كان من الجيد أن تنتهي المباراة بهذا الشكل، حيث كان لدينا دقائق صعبة بعد تقدمنا بهدف، وتعاملنا مع ذلك بشكل جيد”.

وأضاف: “بمجرد أن سجلنا الهدف الثاني ودخل كوفاسيتش أصبحت الأفضلية لنا، لقد كان إمكاننا أن نسجل المزيد من الأهداف قبل النهاية”.

وتابع: “من المؤسف ألا يتمكن فيرنر من التسجيل من الفرصة التي سنحت له، عندما يسجل هدفًا سيمضي قدمًا في ذلك، أبراهام وجيرو يقدمان أشياءً مختلفة لنا، هذا ما نحتاجه”.

وواصل: “نواجه بعض التحديات عندما نخسر مباراتين على التوالي، ويجب أن أكون الشخص الذي يتولى ذلك الأمر، كان هناك القليل من التوتر في المباراة، لقد حققنا نتيجة جيدة دون أن نكون رائعين”.

وأكمل: “تياجو سيلفا مجتهد جدًا، كان إضافة رائعة لنا داخل وخارج الملعب، إذا أردنا فعل أي شيء علينا الحفاظ على هدوئنا في اللحظات الصعبة وهو أمر بالغ الأهمية، أريد المزيد، يمكن لأي شخص أن يهزمك في الدوري الإنجليزي، ويجب علينا أن يكون لدينا الرغبة في المزيد”.

وعن المباراة القادمة، قال: “سنخوض مباراة صعبة أمام آرسنال، سينظر الناس إلى مركزهم في الجدول (الخامس عشر)، لكن ذلك اللقاء سيكون صعبًا”.

وأثار لامبارد قلق مشجعي تشيلسي بشأن الظهير الأيسر، بن تشيلويل بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.

ولم يتمكن تشيلويل من استكمال المباراة، حيث خرج في الدقيقة العاشرة، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

وعن احتمالية مشاركته في المباراة القادمة، قال: “مشاركته أمام آرسنال أمر مشكوك فيه، لقد تعرض لالتواء في كاحله، كان الاستمرار سيكون مؤلمًا للغاية. سيخضع لفحص طبي لمعرفة مدى سوء الإصابة”.