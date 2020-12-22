كومان: 9 من كل 10 سيقولون إن راموس لمس الكرة بيده أمام إيبار

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إنه لا يفهم حتى الآن الكيفية التي يحتسب بها الحكام حالات لمسة اليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد أن أفلت غريمه ريال مدريد من ركلة جزاء حين لمس سيرجيو راموس الكرة بذراعه في انتصار 3-1 على مضيفه إيبار يوم الأحد، وإستشاط مدرب إيبار غضبًا من القرار الذي لم يراجعه الحكم.

كما تساءل داني كاربخال مدافع ريال مدريد نفسه عن السبب في إحتساب بعض حالات لمسة اليد والتغاضي عن أخرى.

وقال كومان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مضيفه ريال بلد الوليد في الدوري غدًا الثلاثاء “لا أفهم لوائح لمسة اليد، لو سألت عشرة أشخاص إذا كانت لمسة اليد أمس تستحق ركلة جزاء سيجيب تسعة منهم بأنها ركلة جزاء.

“لا أفهم المعايير التي يتم خلالها اللجوء لحكم الفيديو المساعد. هناك بعض الأمور التي لا أفهمها. لكل شخص الحق في إبداء رأيه وأعتقد أن لمسة اليد أمس تستحق ركلة جزاء”.

وحرم برشلونة من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري بعد أن تعادل 2-2 يوم السبت أمام ضيفه فالنسيا وسيتوجه للقاء بلد الوليد باحثًا عن أول انتصار خارج ملعبه هذا الموسم منذ الفوز على سيلتا فيجو في أول أكتوبر الأول.

ودعا كومان فريقه إلى التركيز دفاعيًا مثل يفعل هجوميا وللتحلي بثبات أكبر في المستوى بعد أن كلفه تراجع التركيز غاليًا في المباريات الأخيرة.

وقال “يجب أن نلعب بثبات أكبر وأن نتناقل الكرة بشكل أفضل من مباراة فالنسيا وكذلك التحرك جيدًا بدونها”.

وتابع “لكن فوق كل شيء يجب أن نكون في كامل تركيزنا إذا أردنا الفوز بمباريات”.