حالات كورونا اليوم | الفيروس يتفشى في نادي ميلوول وتأجيل مباراتين للفريق

أعلن نادي ميلوول المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي اليوم الإثنين تأجيل مباراتيه المقبلتين في المسابقة خلال فترة عيد الميلاد بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق الأول.

وكان من المقرر أن يلعب ميلوول أمام مضيفه بورنموث يوم السبت تليها بعد ثلاثة أيام مباراة أمام ضيفه واتفورد لكن النادي أعلن تأجيل المواجهتين بسبب خضوع المصابين لفترة العزل الذاتي.

وقال النادي في بيان “هذه خطوة مؤسفة للغاية لكنها ضرورية.

“أغلقنا ملعب التدريب وأبلغنا مسؤولي الدوري بضرورة تأجيل المباراتين”.

ويحتل ميلوول المركز 16 برصيد 25 نقطة بعد 20 مباراة.