رسميًا | بالارديني يخلف مران في تدريب جنوى

إستعان جنوى بمدربه السابق دافيدي بالارديني بعدما إستغنى الإثنين عن رولاندو ماران بعد أربعة أشهر من توليه منصبه، وذلك بعد تعرضه لخسارته الثامنة هذا الموسم أمام بينفينتو (صفر-2) في المرحلة الثالثة عشرة في الدوري الإيطالي.

وأصدر جنوى بيانًا الإثنين في ما يتعلق بالتخلي عن ماران، جاء فيه “يعلن نادي جنوى أنه أعفى مدربه رولاندو ماران من منصبه. النادي يشكر المدرب وجهازه الفني على الخدمات التي قدماها”.

ثم أعلن لاحقًا أن “نادي جنوى أوكل الإدارة الفنية للفريق الأول إلى دافيدي بالارديني”، مضيفًا “المدرب يعود إلى جنوى حيث سبق له أن درب في ثلاث فترات سابقة”.

وتولى إبن الـ56 عامًا تدريب جنوى بين 2010 و2011 ثم عامي 2013 و2017، علمًا أنه مر أيضًا بأندية لاتسيو، باليرمو، كالياري وبولونيا.

وفي مرتين من أصل الثلاث التي أستلم فيها الفريق، كان الأخير مهددًا بالهبوط لكنه نجح في إنقاذه.

ويحتل جنوى حاليًا المركز قبل الأخير، ولم يفز بأي مباراة منذ المرحلة الإفتتاحية من الموسم الحالي في سبتمبر الماضي.

وأستلم ماران الإشراف عليه في أغسطس الماضي بعدما أفلت الفريق من الهبوط إلى الدرجة الثانية بحلوله في المركز السابع عشر خلال الموسم المُنصرم.

لكن إبن الـ57 عامًا وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه في مستهل مُهمته، بعدما أصيب أكثر من 20 عضوًا في الفريق بفيروس كورونا المستجد.