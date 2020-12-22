شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يغلق صفحة البنك الأهلى ويستعد لمواجهة ذئاب الجبل بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة البنك الأهلى التى أقيمت عصر الإثنين الماضى على استاد كلية الشرطة بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام، حيث يبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء السبت المقبل على استاد الأهلى والسلام بالجولة الرابعة للمسابقة المحلية.

وحصد الإنتاج الحربى 44 نقطة بالدورى الأخير ليحتل المركز الثامن جمعها من 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 11 وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 38، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

ورحل عن الإنتاج الحربى سبعة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، وعامر عامر الذى انتقل لسيراميكا كليوباترا ، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى ومحمد عادل الذى انضم للإسماعيلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.