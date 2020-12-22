شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستضيف مصر المقاصة على جهاز الرياضة فى مواجهة "الجريحين".. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة يدخلها الطلائع بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من أسوان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق الفيومى من انبى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب مباراتين تعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه بهدفين وتلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر بدون رصيد حيث لعب مباراتين خسرهم وسجل لاعبيه هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف.

وطالب طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بتحقيق أول انتصار في المسابقة لاسيما بعد إستعادة الرباعى محمد بسام ومهند لاشين وخالد سطوحى وناصر منسى عقب تعافيهم من فيروس كورونا الذى أبعدهم عن المباراة الأخيرة فيما شدد إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة على لاعبيه بضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة المباراتين الماضيتين .

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام المقاصة مكون من: "محمد بسام ، خالد سطوحى، حسن مجدى، أحمد علاء، محمد ناصف ، عمرو السيسى، فرانك ستيفن، مهند لاشين، أحمد سمير ، ناصر منسى وعمرو جمال".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الطلائع مكون من :"محمود حمدي ورجب عمران وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي ومصطفى شبيطة وأحمد صبيحة ومروان حمدي وهشام محمد وباولن فوافي وصلاح عاشور".