شكرا لقرائتكم خبر عن أبراهام: سعيد بثقة لامبارد وبتسجيلى هدفين أمام وست هام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدى تامي أبراهام، مهاجم فريق تشيلسى، سعادته بفوز فريقه على ضيفه وست هام يونايتد 3-0 مساء الإثنين، في ختام الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم أبراهام اداءا رائعا في المباراة، وكافأ مدربه فرانك لامبارد الذي أشركه أساسيا على حساب أوليفييه جيرو، بتسجيله هدفين في غضون دقيقتين فقط بالشوط الثاني.

وقال أبراهام لشبكة «سكاي سبورتس»، «قالوا إننا نحتاج عرضا مميزا وهذا ما قدمناه امام وست هام، كمهاجم فإن تسجيل الأهداف يمنحك الثقة، زملائي خلقوا فرصا عديدة ودافعنا بشكل جيد كفريق».

وعن تسجيله هدفين قال أبراهام، «إنه أمر تفعله حتى حين تلعب في المتنزه، أن تكون في المكان المناسب وتستعد عندما تصلك الكرة، وست هام فريق رائع، كانوا رائعين هذا الموسم، وتوجب علينا التحلي بالصبر كي نسجل الهدفين الثاني والثالث«.