شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم طلب لـ «كاف» بعد إنسحاب جازيل التشادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادى الزمالك، التقدم بالتماس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، لإلغاء عقوبة مصطفى محمد، مهاجم الفريق، بالإيقاف لمدة مباراتين، التي حصل عليها عقب أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلى عقب مباراة نهائى دورى ابطال افريقيا، والتى خسر الزمالك لقبها.
يأتى تفكير مسؤولو الفريق بسبب الضرر الواقع من عدم مواجهة جازيل التشادى، وهو ما سيطيل مدة عقوبة مصطفى محمد الذي كان من المفترض ان تنتهى عقوبته خلال مباراتى الذهاب والعودة أمام جازيل التشادى.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
126,273
-
تعافي
107,162
-
وفيات
7,130
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يقدم طلب لـ «كاف» بعد إنسحاب جازيل التشادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.