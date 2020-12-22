شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم طلب لـ «كاف» بعد إنسحاب جازيل التشادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادى الزمالك، التقدم بالتماس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، لإلغاء عقوبة مصطفى محمد، مهاجم الفريق، بالإيقاف لمدة مباراتين، التي حصل عليها عقب أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلى عقب مباراة نهائى دورى ابطال افريقيا، والتى خسر الزمالك لقبها.

يأتى تفكير مسؤولو الفريق بسبب الضرر الواقع من عدم مواجهة جازيل التشادى، وهو ما سيطيل مدة عقوبة مصطفى محمد الذي كان من المفترض ان تنتهى عقوبته خلال مباراتى الذهاب والعودة أمام جازيل التشادى.