شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستدرج غزل المحلة "الجريح" على استاد بتروسبورت بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه إنبى نظيره غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين من الأهلى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد ثلاثة نقاط بعد أن لعب مباراتين فاز في واحدة وخسر الأخرى وسجل هدف وتلقت شباكه هدف فيما يحتل غزل المحلة المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب مباراتين تعادل في واحدة وخسر الأخرى وسجل لاعبوه هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لتدشين رحلة بداية موفقة في المسابقة بعد الخسارة في الجولة الأولى من أسوان ، في المقابل يعود خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لقيادة فريقه لأول مرة في الدوري الممتاز بعد عودة الفلاحين لدوري الأضواء والشهرة وتعافيه من فيروس كورونا الذى أبعده عن إدارة مباراتى سموحة والاهلى في الجولة الأولى والثانية للمسابقة ويسعى لتحقيق فوزه الأول مع الفريق هذا الموسم.

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام غزل المحلة مكون من :" محمود جاد، على فوزى، رامى صبرى، عبد الرحمن عامر، كريم طارق، محمد مرسى وحامد إسماعيل وهشام عادل ودينو بيتر وكريم فؤاد ومصطفى عادل".

ويبدو التشكيل المتوقع للمحلة أمام إنبى مكون من :" محمد البشبيشي - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك – محمد فتح الله - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى".