شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى اليوم الثلاثاء 22 / 12 / 2020 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز أولى مبارياته فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الحالية أمام الاتحاد الليبى على ستاد الاسكندرية، فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما أن بيراميدز خسر لقب البطولة فى نسختها الماضية بعد الهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد فى مباراة النهائى.

*موعد مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى

تقام مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى فى الخامسة عصر اليوم الثلاثاء بمصر رغم أنها مباراة الاتحاد الليبى للظروف الحالية فى ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.

*مشوار فريق الاتحاد الليبى بالكونفدرالية

تأهل فريق نادي الاتحاد الليبي لمواجهة نادي بيراميدز بعدما حقق الفوز على نظيره هورسيد الصومالي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الإياب للدور التمهيدي الأول على استاد الأهلي والسلام، وسبق للاتحاد الليبي أن حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة بيراميدز بنتيجة 7/1 في مجموع المباراتين.

*رضوان جيد حكماً لبيراميدز والاتحاد الليبى

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى للحكم المغربي رضوان جيد، ويساعده لاشين أزاجو، وزكريا برنيسي، والحكم الرابع عادل زاروك ،بينما المنسق من جيبوتي يوسف جويرة، ومراقب تحاليل فيروس كورونا المصري هاني الشهيدي.

*بيراميدز يبحث عن بداية موفقة بعد الاداء المحلى الباهت

يتطلع فريق بيراميدز لتدشين بداية موفقة لبطولة الكونفدرالية لتعويض البداية الباهتة على الصعيد المحلى بعدما خاض الفريق السماوى مباراتين بالدوري المصرى خسر في الأولى أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف ثم تعادل في الثانية مع الزمالك بهدف لكل فريق ليحصد نقطة واحدة من مباراتين.

*التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الاتحاد الليبى

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الاتحاد الليبى مكون من :"شريف إكرامي - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحى - جون أنطوي".