شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات قوية فى الأسبوع الخامس للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بالقسم الثانى، ويستضيف الشرقية للدخان على ملعبه نظيره كيما أسوان فى مواجهة يسعى فيها علاء إبراهيم المدير الفنى للشرقية إلى العودة للانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة التى تلقاها الفريق أمام ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف وتقهقر ترتيبه للمركز الثالث فى جدول المجموعة برصيد 9 نقاط .

كما يلتقى الألومنيوم المنتشى بفوزه الأخير على كيما أسوان بقيادة حسين عبد اللطيف مع بترول أسيوط صاحب المركز الثانى برصيد 9 نقاط فى مواجهة صعبة للطرفين، يسعى فيها أصحاب الأرض لاستغلال نشوة الفوز فى المباراتين الأخيرتين واقتناص الثلاث نقاط للاقتراب أكثر من أهل القمة.

وعلى ملعبه يستضيف المنيا المتصدر برصيد 10 نقاط نظيره الفيوم بقيادة أحمد بكرى فى مواجهة صعبة لأصحاب الأرض الباحثين عن الثلاث نقاط للابتعاد أكثر بصدارة المجموعة، بينما يحاول الضيوف الخروج بنتيجة إيجابية بعدما نجحوا فى خطف نقاط المباراة الأخيرة أمام شبان قنا.

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى تليفونات بنى سويف مع سوهاج، وأسمنت أسيوط مع بنى سويف، وشبان قنا مع الإعلاميين، وطهطا مع قنا، ومركز شباب سمسطا مع ديروط.