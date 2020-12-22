المشرف العام بالمقاولون : أحمد علي "صدمني".. وهذا سبب عدم نجاح فاروق في الأهلي

أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، انه ينتمي للأهلي ولكن ولاءه الأول للذئاب.

وقال عادل، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، على شاشة صدى البلد: "انتمي لفريقي المقاولون العرب اولا ثم يأتي انتمائي الثاني للاهلي. وانتقل بالحديث عن احمد

علي قائلا : كانت علاقتي به اكثر من رائعه، وكنت اثق به، ووقت تعاقده أصر على وضع بند شرط جزائي بنصف مليون جنيها، ورفض المدرب ولكني وافقت لاني كنت اثق فيه.

وكشف: ثلاثة لاعبين من كبار الفريق طلبوا زيادة قيمة عقده قبل رحيله ب48 ساعة، وبعد ذلك تفاجئت برحيله ودفعه للشرط الجزائي ومصدوم حتى الان.

واختتم كلماته بالحديث عن محمد فاروق مؤكدا انه مثال جيد للاحترام، وانه كان قريب من الانتقال لبازل ولكن الامور لم تتم، مؤكدا ان عدم نجاحه مع الاهلي يعود لتغيير الاجواء والضغوطات التي تقع على اللاعب.