المقاولون العرب: محمد صلاح "رفض القطبين".. وطاهر لم يوفق في الإحتراف

أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، ان محمد صلاح نجم ليفربول رفض الانتقال لاحد القطبين قبل سفره لبازل السويسري.
وقال عادل، عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، على شاشة صدى البلد: "طوينا صفحة وادي دجلة، لدينا محطات قوية أمام النجم الساحلي الذي لديه تاريخ إفريقي كبير. واردف: المقاولون ايضا له تاريخكبير في افريقيا والجهد هو الفيصل في نتيجة الغد امام النجم. وانتقل بالحديث عن الصفقات مؤكدا انهم وفروا كل شيء طلبه عماد النحاس وجهازه المعاون.
وعن محمد صلاح، اكد انه رفض الانتقال للاهلي او الزمالك مؤكدا تمسكه بالتواجد في المقاولون العرب او الاحتراف، لانه يعلم
واكد: اذا وصل لنا عرض احتراف لأي لاعب لا نقف في طريقه ولا نبالغ في طلباتنا، ونعطي له الفرصة، على عكس القطبين لن يفعل ذلك بسهولة. وعن احتراف طاهر قال: دعمناه في البداية ووافقا على العرض الفرنسي ولكن ظروفه لم تساعده واصيب، ووقتها عالجناه في ألمانيا، وعاد للفريق ولكن ظروف الاصابة وكورونا عطلت انتقاله للاهلي
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