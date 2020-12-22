تشكيل المقاولون العرب المتوقع لمواجهة النجم الساحلي بالكونفدرالية

يستعد المقاولون العرب لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء اليوم الثلاثاء في السادسة، على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن ذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
يدرس عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل،تشكيل فريقه أمام خصمه القوي النجم الساحلي، حاملًا ذكرياته كلاعب مع الأهلي عندنا واجه النجم في نهائي دوري أبطال أفريقيا ٢٠٠٧، وخسر المارد الأحمر
من المتوقع أن يدخل المقاولون العرب تشكيل المباراة كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود أبو السعود/ العربي
في الدفاع: أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسيني، حسن الشامي
في الوسط: محمد مجلي، التونسي وسيم النغموشي، أحمد مجدي، كريم مصطفى
في الهجوم: محمد سالم، لويس إدوارد.
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