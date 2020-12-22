تشكيل المقاولون العرب المتوقع لمواجهة النجم الساحلي بالكونفدرالية

يستعد المقاولون العرب لمواجهة النجم الساحلي التونسي مساء اليوم الثلاثاء في السادسة، على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن ذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يدرس عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل،

تشكيل فريقه أمام خصمه القوي النجم الساحلي، حاملًا ذكرياته كلاعب مع الأهلي عندنا واجه النجم في نهائي دوري أبطال أفريقيا ٢٠٠٧، وخسر المارد الأحمربنتيجة ٣-١.

من المتوقع أن يدخل المقاولون العرب تشكيل المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود/ العربي

في الدفاع: أمير عابد، فاروقا نور الدين، خالد الحسيني، حسن الشامي

في الوسط: محمد مجلي، التونسي وسيم النغموشي، أحمد مجدي، كريم مصطفى

في الهجوم: محمد سالم، لويس إدوارد.