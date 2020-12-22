شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: بن شرقى الأفضل فى الدورى ومرتضى ودرويش أفضل رؤساء الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، والإعلامى الحالى، أن المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، هو أفضل لاعب في الدورى المصرى في الموسم الماضى.

وقال خالد الغندور، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر خلال برنامج «ملعب أون تايم سبورت»، المذاع على قناة أون تايم سبورتس: «إن أفضل لاعب في الدورى المصرى هو المغربى أشرف بن شرقى، وأن أفضل رئيس في تاريخ النادى الأهلى هو حسن حمدى، مؤكدا أن كمال درويش ومرتضى منصور هما الأفضل في رئاسة الزمالك».