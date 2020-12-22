"كاف" يبلغ الزمالك بالصعود رسميا لدور المجموعات بعد إنسجاب جازيل التشادي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، نادي الزمالك مساء الإثنين، بالتأهل رسميا لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد انسحاب فريق جازيل التشادي.

وتلقى مسؤولو الزمالك إخطارا بالتأهل لمرحلة المجموعات بشكل رسمي، بعد انسحاب جازيل، ليصبح أول الصاعدين لهذه المرحلة، وتؤكد اللائحة أن انسحاب الفريق من خوض مباراة، يعني الانسحاب من البطولة بالكامل. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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