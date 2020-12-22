شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتابع تدريبات الأهلي من العزل قبل موقعة بطل النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة يضاعف من مسئولية الفريق في البطولة الجديدة، التي يخوض أول تحدٍّ بها أمام سونيديب بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢.

وقال قمصان إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على تواصل دائم مع الجهاز الفني، ويتابع بكل دقة التدريبات، ويعقد اجتماعات متواصلة بالفيديو للوقوف على كل كبيرة وصغيرة عن الفريق الموجود في النيجر، استعدادًا لمواجهة سونيديب.

وأوضح مدرب الأهلي أن الفريق لديه طموح ورغبة قوية في تحقيق البطولة العاشرة، وأن خطوة البداية تبدأ من نيامي عاصمة النيجر، عندما يواجه سونيديب في مباراة لا تقل أهمية عن أي مباراة أخرى، بل تحظى باهتمام كبير من الجهاز الفني واللاعبين.