شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء بشكل طبيعي، استعدادا لمواجهة الأهلي في الجولة الرابعة ببطولة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الإثنين المقبل. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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