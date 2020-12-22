شكرا لقرائتكم خبر عن بالارديني يقود جنوى في ولاية رابعة بعد رحيل رولاند ماران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد جنوى المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مع المدرب دافيدي بالارديني ليقود الفريق لفترة رابعة بعد ساعات من الاستغناء عن خدمات رولاندو ماران.
وقال النادي في بيان «في يوم ملبد بالغيوم فيما يتعلق بحالة الجو ووضع الفريق في الترتيب يبدأ دافيدي بالارديني مهمته مع أقدم أندية إيطاليا. التاريخ يعيد نفسه».
وأقيل ماران، الذي تعاقد معه النادي قبل انطلاق الموسم، بعد 13 مباراة في الدوري حيث يحتل جنوى المركز قبل الأخير بسبع نقاط. وبالارديني، من المدربين المعروفين في إيطاليا لكن لسوء الحظ لم يستمر لأكثر من عام واحد في أي مهمة تولاها منذ بداية مسيرته في 2004.
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