شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجماهير تؤجل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لأبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، تأجيل نهائي كأس الرابطة لمدة شهرين حتى 25 أبريل، أملا في عودة الجماهير للمدرجات بحلول هذا الموعد. وكان من المقرر إقامة نهائي المسابقة في 28 فبراير، بملعب ويمبلي.

وقالت الرابطة في بيان: «يرغب المسؤولون في إقامة النهائي بحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير، وبالتالي تقرر تأجيله لوقت لاحق من العام المقبل».