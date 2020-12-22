شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسعى لتصحيح المسار في «الليجا» أمام بلد الوليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لمواجهة بلد الوليد، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة 15 من الليجا.

وضمت القائمة كلا من: تير شتيجن، نيتو، إيناكي بينا، دست، أراوخو، بوسكيتس، ألينيا، جريزمان، بيانيتش، برايثوايت، ميسي، ريكي بويج، كوتينيو، لينجليت، بيدري، ترينكاو، جوردي ألبا، فرينكي دي يونج، أومتيتي، فيربو، مينجويزا. يذكر أن برشلونة يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، برصيد 21 نقطة، بينما يحتل بلد الوليد المركز 18 برصيد 14 نقطة.