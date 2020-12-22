شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: أزمة مروان محسن في الأهلي نفسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، إن مروان محسن، مهاجم الأهلي، يتمتع بإمكانيات فنية جيدة، ولكن حاليا يتعرض لأزمة نفسية ابتعده كثيرا عن مستواه الفني الذي كان معروف به منذ تواجده في بتروجيت.
أضاف الغندور في تصريحات متلفزة اليوم، أن لاتوجد مقارنة بين مصطفي محمد ومروان محسن في الوقت الحالي، نظرا لتوفق الأول بكثير عن الثاني، واحتلال مهاجم الزمالك لصدارة أفضل قناص في مصر بالوقت الحالي.
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الوضع في مصر
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اصابات
125,555
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تعافي
106,817
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7,098
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