شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يعود من جديد بشراسة للدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز، عن 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أحدث جولة من الفحوصات أجريت بين 14، و20 ديسمبر، وشملت 1569 لاعبًا وفردًا من الأطقم الفنية.
ولم يكشف المسؤولون عن أسماء المصابين، لكنهم قالوا إنهم يخضعون حاليا للعزل الذاتي لمدة 10 أيام.
ومنذ انطلاق الموسم الجديد، جاءت نتائج أكثر من 100 فرد في دوري الأضواء إيجابية لكوفيد 19 في 16 جولة من الاختبارات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
125,555
-
تعافي
106,817
-
وفيات
7,098
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يعود من جديد بشراسة للدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.