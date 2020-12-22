شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يعود من جديد بشراسة للدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز، عن 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أحدث جولة من الفحوصات أجريت بين 14، و20 ديسمبر، وشملت 1569 لاعبًا وفردًا من الأطقم الفنية.

ولم يكشف المسؤولون عن أسماء المصابين، لكنهم قالوا إنهم يخضعون حاليا للعزل الذاتي لمدة 10 أيام.

ومنذ انطلاق الموسم الجديد، جاءت نتائج أكثر من 100 فرد في دوري الأضواء إيجابية لكوفيد 19 في 16 جولة من الاختبارات.