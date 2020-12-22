شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون للتحقيق بسبب حكم لقاء بيرنلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قد يواجه نونو إسبريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون واندرارز عقوبات من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن قال إن حكم المباراة التي انتهت بالخسارة 2-1 أمام مضيفه بيرنلي ليس جيدا بما يكفي لإدارة مباريات في دوري الأضواء. وانتقد المدرب البرتغالي الحكم لي ميسون رغم أنه احتسب ركلة جزاء متأخرة لصالح فريقه. وستحقق لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي بلا ريب في تصريحات إسبريتو سانتو. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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