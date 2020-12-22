شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: مستوى الشناوي قبل الانتقال الى الأهلي كان سيء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن محمد الشناوي حارس النادي الأهلي تعرض لفترة فنية سيئة خلال عودته للقلعة الحمراء، كان «وحش» جدا، وكان رقم 4 في منتخب مصر.

أضاف الغندور، في تصريحات متلفزة مساء اليوم، أن محمد الشناوي، اكتسب الخبرات داخل النادي الأهلي وأصبح الآن أفضل حراس مصر بصحبة محمد أبوجبل، حارس مرمى الزمالك. وأكد، أن حارس الأهلي هو من يستحق أن يكون الحارس رقم واحد في المنتخب المصري لما يتمتع به من إمكانيات فنية عالية المستوى، وثابت في المستوى الفني.