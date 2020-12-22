شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يُسقط وست هام يونايتد بثلاثية في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق تشيلسي فوزا سهلا على ضيفه وست هام يونايتد 3-0 مساء الإثنين، في ختام الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل تياجو سيلفا (10) وتامي أبراهام (78 و80) أهداف تشيلسي. وبهذه النتيجة يرفع تشيلسي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، بفارق 6 نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما بقي رصيد وست هام 21 نقطة في المركز العاشر. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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