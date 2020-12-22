شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الألماني يحدد ملاعب تصفيات مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم ، أن المنتخب سيخوض أول مباراتين في التصفيات الأوروبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2022، في استاد فريق الدرجة الثالثة دويسبورج، وذلك في مارس المقبل.

ويلتقي المنتخب الألماني، الذي يدربه يواخيم لوف، نظيره الأيسلندي في 25 مارس، كما يلعب منتخب مقدونيا الشمالية على الملعب نفسه في دويسبورج، يوم 31 من ذات الشهر، وبينهما يحل المانشافت ضيفا على رومانيا، في 28 مارس.

وكان المنتخب الألماني قد خاض مباراتين على ملعب واحد، خلال خريف 2020، من أجل تقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد. وذكر الاتحاد الألماني أنه لم يتضح بعد، ما إذا كان سيُسمح بحضور جماهير أم لا. وطبقا للقيود المفروضة حاليا في ألمانيا، تقام جميع المباريات دون مشجعين.