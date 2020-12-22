شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: جيل الزمالك الحالي أفضل من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد الغندو، نجم الزمالك السابق، إن الجيل الحالي لنادي الزمالك أفضل بكثير عن نظيره داخل النادي الأهلي لما يمتمع لاعبو القلعة البيضاء من مهارات فردية سواء في الخط الأمامي أو الدفاعي وعلى كافة الخطوط.

وأضاف في تصريحات متلفزة مساء اليوم، أن الزمالك يتمتع بجيل كروي مثالي خلال هذه الفترة.