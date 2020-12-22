شكرا لقرائتكم خبر عن بروسيا دورتموند يحاول مسح أحزانه أمام شالكه في البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع كل من شالكه وبوروسيا دورتموند إلى نفض غبار الهزيمة، في المرحلة الـ13 من الدوري، عبر منافسات الدور الثاني من كأس ألمانيا، التي تنطلق اليوم الثلاثاء قبل بداية العطلة الشتوية القصيرة.

ويحل شالكه ضيفا على فريق الدرجة الرابعة أولم، ويتطلع إلى تحقيق الفوز في ظل سلسلة النتائج الكارثية، التي يعاني منها في الدوري، حيث لم يحقق أي انتصار في 29 مباراة متتالية، وذلك خلال أكثر من 11 شهرا.

أما بوروسيا دورتموند، فقد بات متأخرا بفارق 8 نقاط خلف بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني، بعدما خسر أمام يونيون برلين (1/2)، في مباراته الماضية، تحت قيادة مديره الفني الجديد إدين تيرزيتش، الذي حل مكان لوسيان فافر قبل أسبوع واحد.