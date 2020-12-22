شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجونة: فريقنا أستحق الفوز على الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أبوالمجد مصطفى، مدرب فريق الجونة، إن فريقه استحق الفوز على الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين بالدوري الممتاز.
وأضاف أبوالمجد مصطفى، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«كنا نستحق الفوز في أول مباراتين ربنا كافأنا بالفوز في مباراة اليوم».
وأكمل :«رغم تأخرنا أمام الإسماعيلي وضياع ركلة جزاء لنا ولكننا كنا على ثقة، من تحقيق الفوز وهو ماتحقق بالفعل».
وأتم :«لعبنا بتسرع كبير في بداية المباراة ولهذا طالبنا اللاعبين بالهدوء واللعب على الأجناب، واللاعبون كانوا على قدر المسئولية».
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