شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: الزمالك مظلوم في البطولات المحلية والأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد الغندو، نجم الزمالك السابق، إنه تعرض للظلم خلال مشواره الكروي، سواء عن تقصيره في حق نفسه أو تقصير الآخرين في حقه.

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات متلفزة، أنا دائمًا مقتنع أن نادي الزمالك يتعرض للظلم البين في العديد من البطولات التي يخوضها سواء على المستوى المحلي والأفريقي.