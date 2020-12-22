شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يجبر سانشو وبلينجهام على قضاء أجازة الكريسماس في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجبرت الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، اللاعبان الإنجليزيان، جادون سانشو وجودي بلينجهام، ثنائي بوروسيا دورتموند، للبقاء في ألمانيا خلال فترة أعياد الميلاد الكريسماس، بسبب قيود السفر الجديدة المتعلقة بجائحة كورونا.

وقال مايكل زورك، مدير الكرة في دورتموند، إنه لن يتم السماح للاعبين بالعودة إلى ألمانيا، إذا سافرا لقضاء احتفالات أعياد الميلاد في إنجلترا. وأضاف «بالتالي، لا يمكن أن نسمح لهما بالسفر إلى إنجلترا خلال الكريسماس».

ويلتقي دورتموند اليوم الثلاثاء في كأس ألمانيا، مع مضيفه آينتراخت براونشفيج، المنافس بالدرجة الثانية، ثم يستأنف مشواره في البوندسليجا، في الثالث من يناير المقبل بمواجهة فولفسبورج.

وكانت ألمانيا والعديد من الدول الأخرى، قد قررت حظر استقبال الطائرات القادمة من بريطانيا، بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها هناك، ويتردد أنها أسرع انتشارا من السلالة الأولى. ويسري مفعول الإجراءات الاحترازية في ألمانيا، حتى 31 ديسمبر الجاري.