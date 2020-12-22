شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يعلق على فوزه بجائزة «البيتشيتشي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ليونيل ميسي نجم برشلونة، سعادته بالفوز بجائزة «البيتشيتشي» كهداف بطولة الليجا الموسم الماضي برصيد 25 هدفا، وذلك خلال حفل جوائز صحيفة ماركا الإسبانية الـ67 في التاريخ، والذي شهد توزيع جوائز الموسم الماضي 2019-2020.

وقال ميسي، عقب تسلمه الجائزة، «في الحقيقة لم أتخيل أبدا أنني سأحقق 7 جوائز بيتشيتشي وأتجاوز إنجاز زارا، إنها فرحة عظيمة بالنسبة لي، التفكير بالجائزة الثامنة؟ لا أعرف، ولا أفكر في ذلك حقا فهو ليس شيئا يطاردني أو يقلقني، وأفضل الفوز بالليجا مرة أخرى بدلا من جائزة البيتشيتشي، وهو الشيء الذي لم نحققه الموسم الماضي، وسنقاتل من أجله، سنحاول الفوز بكل شيء كما تعودنا في هذا النادي، ونحن نتطور شيئا فشيئا وصحيح أن الأمر استغرق بعض الوقت منذ انطلاق الليجا، ولا ينبغي أن نفقد الكثير من النقاط، وأعتقد أننا كنا نستحق المزيد في المباريات ضد ألافيس أو خيتافي وكذلك ضد ريال مدريد في كامب نو، في تلك المباريات الثلاث حصلنا على عدة فرص للتسجيل، ولو كنا نجحنا في استغلالها لتغير الوضع».

وعن اللعب بدون جمهور، قال، «من الصعب اللعب في تلك الظروف، وهو شعور قبيح للغاية، فعدم رؤية أي شخص في الملعب يشبه التدريب ويستغرق الأمر الكثير للدخول في المباراة من البداية».

وحول هدفه الذي أهداه لروح الأسطورة مارادونا، أوضح، «لقد كان يوما خاصا جدا، ولحسن الحظ تمكنت من القيام بهذه اللفتة الصغيرة التي أعددتها لإهدائه الهدف، حيث سجلت وعرضت قميصه، إنها ذكرى جميلة في يوم خاص جدا للجميع، وهذا يعني أن مارادونا لم يعد معنا».