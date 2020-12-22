موعد مباراة المقاولون والنجم الساحلى فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل، اختباراً صعباً عندما يواجه النجم الساحلى التونسى فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة صعبة على الفريقين وعلى المقاولون بصفة خاصة، فى ظل الظروف التى يعانى منها ذئاب الجبل إصابة عدد من لاعبى الفريق بفيروس كورونا.

موعد مباراة المقاولون والنجم

تقام مباراة المقاولون والنجم الساحلى التونسى فى السادسة مساءً على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

حكام مباراة المقاولون والنجم الساحلى

يقود الليبى عبدالرزاق أحمد مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى وسيكون فى مساعدة عبدالرزاق كل من أحمد كل من عطية عيسى وصالح الشوقى، أما الحكم الرابع فهو عبدالواحد هورايويده.

غيابات المقاولون

أعلن 4 لاعبين فى المقاولون إصابتهم بفيروس كورونا وبالتالى غيابهم عن مواجهة النجم وهم: محمد سمير وسيف الدين الجزيرى وهيثم الجوينى وأحمد الشيمى، كما يغيب فادى نجاح عن المقاولون حيث يعانى من تمزق فى أربطة الكاحل وجذع فى المفصل.

وتشهد قائمة المقاولون للمباراة عودة لويس إدوارد أحد العناصر المؤثرة فى هجوم الفريق والذى أصبح جاهزاً من الناحية البدنية للمشاركة بعد عودته من بلاده، وكذلك وسيم النغموشى والذى كان قد غاب عن المشاركة بسبب تعرضه لإصابة شد فى الخلفية، فيما تنتظر الصفقات الجديدة فرصة المشاركة والتألق لسد العجز بسبب الغيابات.

ويبحث ذئاب الجبل عن الثأر من النجم الساحلى، حيث تقابل المقاولون مع النجم، مرتين في البطولات القارية، في ربع نهائي بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، وتعادلا 2-2 في ملعب المقاولون العرب خلال مباراة الذهاب، وحقق النجم الساحلي، الفوز في لقاء الاياب بهدفين دون رد.

وكان المقاولون قد تأهل إلى دور الـ 32 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً، بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.