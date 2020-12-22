شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى اليوم الثلاثاء 22 / 12 / 2020 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز أولى مبارياته فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الحالية أمام الاتحاد الليبى في الخامسة عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية، فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما أن بيراميدز خسر لقب البطولة فى نسختها الماضية بعد الهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد فى مباراة النهائى.

ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى بالكونفدرالية..

موعد مباراة الإياب بين بيراميدز والاتحاد الليبى

وتقام مباراة اليوم بمصر رغم أنها مباراة الاتحاد الليبى للظروف الحالية فى ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.

كيف تأهل الاتحاد الليبى لمواجهة بيراميدز؟

تأهل فريق نادي الاتحاد الليبي لمواجهة نادي بيراميدز بعدما حقق الفوز على نظيره هورسيد الصومالي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الإياب للدور التمهيدي الأول على استاد الأهلي والسلام، وسبق للاتحاد الليبي أن حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة بيراميدز بنتيجة 7/1 في مجموع المباراتين.

من هو طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى؟

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الكاف إدارة مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى للحكم المغربي رضوان جيد، ويساعده لاشين أزاجو، وزكريا برنيسي، والحكم الرابع عادل زاروك ،بينما المنسق من جيبوتي يوسف جويرة، ومراقب تحاليل فيروس كورونا المصري هاني الشهيدي.

ماذا قدم بيراميدز فى الدوري قبل بداية رحلة الكونفدرالية؟

ويتطلع فريق بيراميدز لتدشين بداية موفقة لبطولة الكونفدرالية لتعويض البداية الباهتة على الصعيد المحلى بعدما خاض الفريق السماوى مباراتين بالدوري المصرى خسر في الأولى أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف ثم تعادل في الثانية مع الزمالك بهدف لكل فريق ليحصد نقطة واحدة من مباراتين.

من جهته طالب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لاعبيه بتحقيق انتصار يكون بمثابة رسالة لكل الفرق أن الفريق السماوى قادم لتعويض إخفاق الموسم الماضى والتتويج باللقب القارى للمرة الأولى في تاريخه مشدداً على أن تسجيل عدد وافر من الأهداف في لقاء اليوم يسهل من حسم التأهل للدور التالى خاصة أن المباراة تعد مباراة المنافس رغم إقامتها على ستاد الإسكندرية بينما موقعة الإياب هي مباراة بيراميدز ، ويتسلح بيراميدز بخبرات نجومه الافريقية وعلى رأسهم عبد الله السعيد وشريف اكرامى ورمضان صبحى وأحمد فتحى وجون أنطوى.

ويغيب عن بيراميدز في مباراة اليوم أحمد الشيخ لعدم قيده بالقائمة الافريقية و أحمد الشناوي وعبدالله بكري وعمر العيوني، لأسباب فنية، ومحمد حمدي لإصابته بفيروس كورونا.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الاتحاد الليبى

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الاتحاد الليبى مكونا من :"شريف إكرامي - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر- نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحى - جون أنطوي".