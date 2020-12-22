شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يتمسك بالاحتراف.. والزمالك يشترط زيادة العرض المادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى إبراهيم فايق، كواليس الجلسة التى عقدها مسئولو الزمالك مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، من أجل التحدث معه عن عرض سانت اتيان الفرنسى، الذى طلب ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة، إلا إن الأبيض رفض وتمسك باستمرار مصطفى محمد خاصة فى ظل ضعف المقابل الماضى المعروض من النادى الفرنسى.

أضاف إبراهيم فايق، خلال تقديم برنامجه "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورت 2" أن مصطفى محمد اجتمع مع أيمن يونس، والمستشار هشام إبراهيم، والمستشار عماد عبد العزيز، من أجل بحث المسألة المتعلقة سواء ببقاء اللاعب أو الاحتراف، وقام اللاعب بشرح وجهة نظره ورغبته فى الاحتراف وتمسكه بتلك الرغبة، مع تقديره لكيان نادى الزمالك، ويرى إن عرض النادى الفرنسى هو الأنسب فى الوقت الحالى.

تابع إبراهيم فايق، أن مسئولو الزمالك متمسكين باستمرار اللاعب للحفاظ على القوام الأساسى للفريق، وفى حالة الموافقة على رحيله يشترط أن يكون المقابل المادى يتناسب مع إمكانيات اللاعب وينعش خزينة النادى، من أجل إمكانية التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد يعوض رحيل اللاعب.

ووضع مسئولو نادى الزمالك شرطًا للموافقة على رحيل مصطفى محمد، حيث اشترط مسئولو قلعة ميت عقبة تلقى عرض بقية مالية قدرها 6 ملايين يورو، بعدما تلقى مصطفى محمد عرضًا من نادى سانت إتيان الفرنسى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، ولكن تم رفضه لضعف القيمة المالية حيث بلغت قيمة العرض 2.5 مليون يورو.

واشترط مسئولو الزمالك الحصول على 6 ملايين يورو وتوفير بديل على نفس المستوى، للموافقة على رحيل مصطفى محمد، فى الوقت الذى يرغب فيه اللاعب بخوض تجربة الاحتراف، خاصة فى ظل حصوله على وعد من قبل بتحقيق حلم الاحتراف.