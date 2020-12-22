شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: بن شرقى الأعلى بالدورى.. وهذا أفضل رئيس للأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن المغربى أشرف بن شرقى، لاعب نادى الزمالك، هو أفضل لاعب فى الدورى المصرى فى الموسم الماضى.

وقال خالد الغندور، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر خلال برنامج "ملعب أون تايم سبورت"، المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "إن أفضل لاعب فى الدورى المصرى هو المغربى أشرف بن شرقى، وأن أفضل رئيس فى تاريخ النادى الأهلى هو حسن حمدى، مؤكدا أن كمال درويش ومرتضى منصور هما الأفضل فى رئاسة الزمالك".

وأضاف الغندور: أن الراحل سمير زاهر هو أفضل من أدار اتحاد الكرة المصرى، وأن جمال الغندور هو الحكم الأفضل فى تاريخ حكام مصر، ومع تطبيق تقنية الفار التى منحت العدالة للأندية، ومع الوقت سنتلاشى الأخطاء الموجودة حاليا".

وتابع الغندور: "بيراميدز لن ينافس على الدورى لافتقاده الجماهير، ولا يمتلك إعلاما يسانده وآخره ينافس على الثالث والرابع، وأمامه الكثير لتحقيق البطولات".

وأوضح الغندور: "مجلس إدارة الأهلى باستثناء الكابتن الخطيب ساندنى فى مرض بنتى، ومحمود الخطيب أحد أهم لاعبى كرة القدم فى تاريخ مصر وصديق أقارب زوجتى لذلك نتقابل كثيرا".

وأضاف الغندور: لاعبو الزمالك الحاليون أفضل من لاعبى الأهلى، ويمتلكون إمكانيات فردية كبيرة، ولكن الأهلى يتفوق باللعب الجماعى مع امتلاكه لعناصر مهمة فى بعض الأماكن".

وتابع الغندور: "محمد الشناوى هو الحارس الأول للمنتخب باللعب الدولى والمستوى الثابت والتطور ومعاه محمد أبو جبل الذى لم يحصل على فرصته مع المنتخب مثل الشناوى، وبداية الشناوى مع الأهلى كانت بها أخطاء كثيرة ويحسب له التطور الذى وصله لهذه المكانة".

وأوضح الغندور: مروان محسن مهاجم مميز وما يحدث حاليا له هى ضغوط نفسية رهيبة فقط لكنه مهم جدا، ولكن مصطفى محمد أفضل مهاجم فى مصر واللى يقول غير كده لا يفهم كورة، ويليه حسام حسن مع سموحة".

وأوضح الغندور: "عبد الله السعيد كإمكانيات لا يقارن بأحد ولكن مستواه حاليا فى تراجع ومحمد مجدى قفشة حاليا أفضل منه؛ لأنه من الصعب أنه يفقد الكرة أو يخرج باص خطأ، ويتميز بالتسديدات المتقنة، ويدخل معاهم يوسف أوباما".