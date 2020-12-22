شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز عطوة ورزق لتعويض غياب مدافع الاتحاد أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندرى الزمن لتجهيز مدافع الفريق الجامايكى دايمون لوى، والذى اشتكى من ألم فى العضلة الضامة خلال مباراة سموحة الأخيرة، ويعول الجهاز الفنى على محمد عطوة أو محمود رزق لتعويض غياب لوى عن مباراة الاتحاد أمام إنبى فى الجولة الرابعة والمقرر لها الخامسة مساء 27 ديسمبر الجارى على استاد الإسكندرية.

وقدم الجامايكى دايمون لوى، مستويات جيدة منذ انضمامه لزعيم الثغر، مما دفع إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق إلى تجديد موسم إضافى فى عقد اللاعب ليصبح 3 مواسم بدل من موسمين.

ويواصل الاتحاد تدريباته اليومية على ملاعب سموحة، حيث خاض الفريق مباراة ودية مع فريق الشباب اطمأن خلالها حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى على جميع اللاعبين وفاز الفريق الأول بهدفين نظيفين.

وتعادل الاتحاد السكندرى مع نظيره سموحة، بهدف لكل فريق، حيث نجح حسام حسن، مهاجم سموحة فى إحراز الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 30، وبعدها بأربع دقائق تعادل رزاق سيسيه لزعيم الثغر، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية، فى الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري، وبهذه النتيجة يحتل سيد البلد المركز الرابع برصيد 4 نقاط، فيما احتل سموحة المركز العاشر برصيد نقطتين.

وضمت تشكيلة الاتحاد السكندري كلا من:

محمد صبحي فى حراسة المرمى.

محمود رزق، داميون لوى، كريم يحيي، السيد سالم في خط الدفاع.

مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، كريم ممدوح في خط الوسط.

رزاق سيسيه، عمار حمدى، خالد قمر في خط الهجوم.

بينما ضمت مقاعد البدلاء كلا من عماد السيد، محمد عطوة، حسام عاشور، صبرى رحيل، روماريو، خالد الغندور، كريم الديب، احمد راشد، عبد السميع.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: أطهر الطاهر _ محمد عبد المنعم _ رجب نبيل _ أحمد جمال.

الوسط: محمود حليمو _ على غزال _ عبد الكبير وادي _ محمد كناريا _ رفيق كابو.

الهجوم: حسام حسن.

يذكر أن نادي الاتحاد استطاع الفوز فى مباراة الجولة الأولى على حساب نادي بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ويحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة بتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق.