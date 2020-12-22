محمد عنتر: لم أقصر في الزمالك يوما وسعيد بتواجدى بنادى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عنتر، لاعب نادى المصرى البورسعيدى، أنه سعيد جدا بالتواجد مع الفريق البورسعيدى وبالفوز الأول للفريق على نادى أسوان في ثالث مباريات الفريق بالدورى.

وقال محمد عنتر، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر خلال برنامج "ملعب أون تايم سبورت"، المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "المصرى فريق كبير ولديه قاعدة جماهيرية، وسعيد بالتواجد داخل النادى، وزوجتى تدعمنى في تجربتى الجديدة".

وأضاف محمد عنتر: كان لى الشرف أنى انضم للزمالك واللعب فيه، ولكن لم أقصر في الزمالك يوما واحدا والحمد لله استعدت مستواي، وأنا واثق في إمكانياتى وكنت محتاج فقط اللعب، والكابتن على ماهر عارف إمكانياتى ودائما ما يعيدنى للتألق".

وتابع عنتر: سعيد بالتواجد في المصرى، وكنا في احتياج للفوز اليوم أمام أسوان، والحمد لله على تسجيلى أول أهدافى مع الفريق ومساعدة زملائى على تحقيق الثلاث نقاط".

وكان فريق المصرى البورسعيدي قد حقق فوزا سهلا على منافسه أسوان بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح التسجيل للمصري البورسعيدى محمد عنتر فى الدقيقة 62 قبل أن يضيف أحمد جمعة الهدف الثانى فى الدقيقة 67، ثم اختتم أهداف أبناء المدينة الباسلة عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 84، بهذه النتيجة صعد فريق المصري البورسعيدى إلى المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 5 نقاط، بينما تجمد رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث.